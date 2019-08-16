 الكرملين ينفي التحضير حاليا لزيارة بوتين لكوريا الشمالية - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2019 7:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الكرملين ينفي التحضير حاليا لزيارة بوتين لكوريا الشمالية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 6:25 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 6:25 م

نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن يكون ثمة تحضير في الوقت الراهن لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

وقال مساعد الرئيس بوتين، يوري أوشاكوف - للصحفيين، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول تقارير إعلامية كورية شمالية بشأن تحضيرات محتملة للزيارة؛ وفقا لما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لا يمكنني إخباركم أي شيء عن ذلك، هذا الأمر ليس قيد النظر".

وعقد بوتين أول لقاء له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج -أون، 25 أبريل الماضي - في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ناقشا خلاله الأوضاع الجارية، ومستقبل العلاقات الثنائية، وقضايا أخرى من بينها الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك