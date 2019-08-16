 مجموعة «علي بابا» تعتزم شراء «بروكلين نتس» و«بركليز سنتر» - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2019 1:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

مجموعة «علي بابا» تعتزم شراء «بروكلين نتس» و«بركليز سنتر»

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:55 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:55 م

يعتزم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا" الصينية القابضة، جو تساي، شراء فريق "بروكلين نتس" الأمريكي لكرة السلة وملعب الفريق، "باركليز سنتر"، بحسب مصدر مطلع على الصفقة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء "بلومبرج"، إنه من المتوقع الإعلان في وقت لاحق اليوم عن صفقة شراء الفريق والملعب الخاص به من الملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف.

ورفضت شركة "بي إس ايه جلوبال"، وهي الشركة الأم للفريق والملعب، التعليق. كما رفض تساي، الذي تبلغ ثروته 3ر10 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، التعقيب أيضا.

وكان تساي أشترى حصة بلغت 49% من فريق كرة السلة مقابل 3ر2 مليار دولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك