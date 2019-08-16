مجموعة «علي بابا» تعتزم شراء «بروكلين نتس» و«بركليز سنتر»

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يعتزم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا" الصينية القابضة، جو تساي، شراء فريق "بروكلين نتس" الأمريكي لكرة السلة وملعب الفريق، "باركليز سنتر"، بحسب مصدر مطلع على الصفقة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء "بلومبرج"، إنه من المتوقع الإعلان في وقت لاحق اليوم عن صفقة شراء الفريق والملعب الخاص به من الملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف.

ورفضت شركة "بي إس ايه جلوبال"، وهي الشركة الأم للفريق والملعب، التعليق. كما رفض تساي، الذي تبلغ ثروته 3ر10 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، التعقيب أيضا.

وكان تساي أشترى حصة بلغت 49% من فريق كرة السلة مقابل 3ر2 مليار دولار.