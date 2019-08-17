السويد تسلم المشتبه به في تفجير قنبلة بالقرب من وكالة حكومية دانماركية إلى كوبنهاجن

ذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرجل الذي تم اعتقاله في البلاد للاشتباه في أنه وراء انفجار وقع بالقرب من وكالة حكومية دانماركية سيتم تسليمه إلى السلطات في كوبنهاجن.

وأشارت قناة "يورونيوز" الأوروبية الى أن محكمة سويدية في مدينة مالمو أمرت باحتجاز سويدي يبلغ من العمر 22 عاماً بشكل رسمي بعدما ألقت قوات الشرطة القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي بناءاً على طلب من الدانمارك.

وأوضحت القناة أن المعتقل، الذي لم يتم الإعلان عن هويته، يُشتبه في تورطه هو وشخص آخر في تفجير قنبلة خارج وكالة الضرائب الدانماركية يوم 7 أغسطس الجاري، ما نتج عنه إصابة شخص وإتلاف واجهة المبنى.

وكانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت رجلا سويديا يبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه في وقوفه وراء الانفجار الذي وقع خارج مكتب وكالة الضرائب بالعاصمة كوبنهاجن الأسبوع الماضي ، وقالت الشرطة إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق سويدي آخر يبلغ من العمر 23 عاما للاشتباه أيضا في وقوفه وراء الانفجار الذي أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.