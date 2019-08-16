ألمانيا أكثر البلاد غير الناطقة بالإنجليزية جذبا للطلاب الأجانب

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لسنوات نجحت فرنسا في جذب الطلبة الأجانب، للدراسة الجامعية بها. أمر تغير الآن إذ تصدرت ألمانيا قائمة أكثر الدول غير الناطقة بالإنجليزية والتي يفضلها الطلبة الأجانب. ثلاث دول ناطقة بالإنجليزية سبقت ألمانيا.

كشف تقرير أكاديمي أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد البلد المضيف غير الناطق بالإنجليزية الأكثر تفضيلاً بالنسبة للطلاب من جميع أنحاء العالم.

وسجل أغلب الطلاب الأجانب أنفسهم بجامعات في ألمانيا في عام 2016 بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، وبذلك حلت ألمانيا محل فرنسا كأكثر بلد مفضل للدراسة غير ناطق بالإنجليزية.

وجاء ذلك في تقرير "علم منفتح على العالم 2019" الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه وتعتزم الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي والمركز الألماني للتعليم العالي والبحث العلمي عرضه الخميس (15 آب/ أغسطس 2019)

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأجانب الدارسين في جامعات ألمانية ولم يتموا تعليمهم الثانوي في ألمانيا، 252 ألف شخص في عام 2016 بزيادة قدرها 16 ألف طالب مقارنة بعام 2015.

وأكد التقرير أن الأعداد زادت بعد عام 2016 أيضا، حيث بلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين في ألمانيا في الفصل الدراسي الشتوي 2018/2017 إجمالي 282 ألف طالب.