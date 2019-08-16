ضعف الاقبال على شراء وحدة باسف الألمانية للكيماويات

يدرس العديد من شركات الاسهم الخاصة الأنسحاب من شراء وحدة الصناعات الكيمياويات التابعة لشركة باسف الألمانية ، في الوقت الذي يركز فيه المزاد بشكل متزايد على الشركات ،وفقا لمصادر مطلعة.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أنه وفقا للمصادر ، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المعلومات، فإن اهتمام شركة ادفينت انترناشيونال يفتر مع اقتراب الموعد النهائي للجولة المقبلة للتقدم بالعطاءات في 9 سبتمبر المقبل. كما أن شركتي بين كابيتال وبلاكستون جروب قد خرجتا بالفعل من السباق .

وتواجه شركات الاسهم الخاصة منافسة قاسية من الشركات الصناعية بما في ذلك عملاق الأسمنت شركة لافارج هولسيم السويسرية وشركة استاندرد انداستريز واللتان لا تزالان في العملية. وشعر العديد من الشركات الراغبة في الشراء بالإحباط جراء رفض باسف تقديم معلومات مفصلة عن عائدات وحدة الكيماويات هذا العام، وهى معلومات يحتاجونها لتأمين تمويلهم لعملية الشراء .

ويمكن أن تحقق الوحدة عائدا بأكثر من 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار)، وفقا لما ذكرته بلومبرج الشهر الماضي.