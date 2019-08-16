مسئول ينفي العثور على بقايا «دواب» مشفاة لبيعها لمطاعم بالبحر الأحمر

نفى مصدر مسئول صحة ما تردد ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، بشأن العثور على أربعة شكائر بطريق الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بها بقايا دواب "حمير" مشفاه لبيعها لمطاعم.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، حيث تم تشكيل لجنة ضمت ضباط إدارة مباحث التموين ومتخصصين بالطب البيطرى بالبحر الأحمر، وبالإنتقال للمكان المُشار إليه، تبين أن ما عُثر عليه هو عبارة عن بقايا لعجول بقرية (أضاحى العيد) ، قام أحد الأشخاص بالتخلص منها بطريقة مخالفة ووضعها بجانب الطريق بالمكان المشار اليه.

وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الواقعة.