هل هناك وقاية حقيقية من مرض السكر؟

مرض السكر أحد الأمراض المزمنة غير المعدية والتى للأسف يتزايد عدد المصابين به بصورة مضطردة فى العالم. هل هناك وقاية حقيقية يمكن الاعتماد على نتائجها؟

الواقع أنه حتى الآن لم يجزم العلم بوسيلة يمكن بها القضاء على احتمالات الإصابة بمرض السكر لكن هناك اختيارات قد تساعد على التنبؤ بحدوثه مستقبلا كما أن هناك وسائل لتأخير الإصابة به وتفادى مضاعفاته.

غير الاختبارات العادية المعروفة مثل قياس نسبة جلوكوز الدم عشوائيا وقبل وبعد الإفطار منحنى السكر والهيمجلوبين السكرى هناك بعض القياسات الحديثة التى قد تنبئ عن حدوثه لاحقا.

فى العام الماضى جاء اختبار جديد ينبئ عن الإصابة بمرض السكر لدى السيدات يطلق عليه Lipoprokin insulion risistance (LPIR) جزئيات وهو اختبار شبيه باختبار الكولسترول يمكن منه رصد نوع من الدهون متناهية الصغر التى تنتقل على جزئيات متناهية الصغر من البروتين. هذه البروتينات متناهية الصغر رصدها يؤدى إلى الانتباه لأن جسم الإنسان متعرض لمقاومة هرمون الانسولين الذى يفتح أبواب الخلايا للجلوكوز ليدخل إليها بدلا من الدوران حرا فى الدم مسببا ارتفاعه عن الحد المتعارف عليه مرض السكر.

مقاومة خلايا الجسم للانسولين علامة مبكرة للإصابة بالسكر تجعل التدخل فى تلك المرحلة خطوة وقائية جيدة لمقاومة الإصابة لاحقا بالسكر. يأتى هذا التحليل بنسبة قد تفوق الاختبارات الأخرى التى يلجأ إليها الطبيب لتشخيص مرض السكر: مثل التاريخ العائلى للمرض ومؤشر كتلة الجسم واختبارات الجلوكوز المختلفة وقياسها فى الدم.

مقاومة الجسم للانسولين تدفع البنكرياس لإنتاج إنسولين أكثر حتى يستنزف فتقل قدراته على إنتاجه وتقل أيضا نسبة السكر فى الخلايا فيظل الجلوكوز بنسب عالية فى الدم تتزايد مع حدة الإصابة بمرض السكر الأمر الذى تبدأ معه المضاعفات القاسية المعروفة والتى تطال كل أعضاء الجسم غالبا بلا استثناء.

رصد مقاومة الانسولين بتلك الوسيلة البسيطة يتيح مواجهتها بسياسات غذائية صارمة قد تكون بالفعل لها أكبر الأثر فى توازن بين إنتاج الانسولين والاستفادة منه فيما يعد بطريقة فعالة لتفادى الإصابة بمرض السكر.