الشرطة النرويجية تأمل في الحصول على إجابات من مطلق النار على مسجد

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أعلنت الشرطة النرويجية أن الرجل النرويجي الذي نفذ هجوما مسلحا على مسجد بالقرب من العاصمة أوسلو الأسبوع الماضي سوف يتم استجوابه اليوم الجمعة، معربة عن أملها في أن المقابلة سوف تسلط الضوء على دوافعه.

ويواجه فيليب مانشاوس اتهاما بالإرهاب وقتل أخته غير الشقيقة. ورفض الإجابة على أسئلة الشرطة منذ اعتقاله يوم السبت الماضي.

وقال المدعي العام النروبجي فريدريك هجروت كرابي إن دوافع الهجوم على المسجد كانت "الإرهاب وبث الخوف في نفوس المسلمين في البلاد".

ونفى المشتبه به أي اتهامات وتقدم بالتماس لمحكمة أوسلو لإطلاق سراحه خلال جلسة استماع خلف الأبواب المغلقة يوم الاثنين الماضي.

وقضت المحكمة بأنه سوف يقضى أقصى فترة ممكنة في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته وهي فترة أربعة اسابيع.