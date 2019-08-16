أكد سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه طلب تصميم زي موحد للحكام، بلون معين لتسهيل مهمة دخولهم للملاعب خلال مباريات البطولات المحلية، مشيرًا إلى أن جميع الحكام الأجانب سواء التابعين للاتحاد الإفريقي "الكاف" أو الاتحاد الدولي "الفيفا"، لديهم زي موحد مما يجعل مهمة تواجدهم في الملاعب أكثر سهولة.

وفي حديثه التلفزيوني مساء أمس الخميس، قال عثمان: "أسعي لتطبيق فكرة الزي الموحد في الدوري المصري بالتنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة، كبداية من أجل مواصلة التطوير بعد ذلك".

وتابع رئيس لجنة الحكام: "عقب اجتماعي مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، طلبت زيادة بدل الحكام في الموسم المقبل، وانتظر معرفة القرار النهائي في هذا الشأن".

وأوضح عثمان: "سنقوم بعمل "CREDIT CARD" لكل الحكام لصرف مستحقات المباريات عن طريقه، وسيتم إيداع البدلات أولاً بأول في هذا الكارت والإتفاق مع البنوك على الصرف من أي ماكينة صرف دون خصم أي مستحقات".

وحول تطبيق تقنية حكم الفيديو "var"، في المسابقات المحلية للاتحاد، أوضح عثمان: "التكلفة المالية ليست هي العائق الوحيد أمام تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في مصر خلال بطولات الموسم الجديد، لكن هناك معوقات أخرى مثل الحصول على رخصة بالإضافة إلى توافر عدد كبير من الحكام يجيدون التعامل مع هذه التقنية".

وأشار:"التكلفة المالية أمرها بسيط، من الممكن أن يتدخل الرعاة لتوفير الأموال من أجل استيراد الأجهزة، ولكي يُسمح لك باستخدام تقنية الفيديو من الاتحاد الدولي "الفيفا"، يجب أن تحصل أولاً على رخصة بذلك، وأن يكون لديك حكام لديهم رخصة للتعامل مع الأمر".

وكشف عثمان عن عدد الحكام المصريين الذي يمكنهم التعامل مع تقنية الفيديو:"لدينا 256 حكمًا، من بينهم 4 فقط حاصلين على رخصة للتحكيم عبر تقنية الفيديو".