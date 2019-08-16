 استقالة مدير شركة الطيران بهونج كونج بسبب مشاركة موظفين في الاحتجاجات - بوابة الشروق
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استقالة مدير شركة الطيران بهونج كونج بسبب مشاركة موظفين في الاحتجاجات

مطار هونج كونج
مطار هونج كونج
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 3:33 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 3:33 م

قدم روبرت هوج، المدير التنفيذي لشركة الطيران الوطنية في هونج كونج "كاثاي باسيفيك"، استقالته من منصبه، عقب الجدل أثير عن تورط موظفي الشركة في احتجاجات هونج كونج.

وقال تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" إن هوج استقال في أعقاب اجتماع لممجلس إدارة "كاثاي باسيفيك" اليوم الجمعة.

ونقل "سي سي ت في" عن رئيس مجلس الإدارة شي ليشان القول إن خطوة الاستقالة كانت ضرورية لاستعادة الثقة بعدما تضررت سمعة "كاثاي" جراء "الأحداث الأخيرة".

وطردت "كاثاي باسيفيك" أربعة من موظفيها الأسبوع الماضي جراء مشاركتهم في الاحتجاجات الجارية في هونج كونج.


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