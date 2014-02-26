نجم البرازيل يترقب مونديال السلة لمواجهة أفضل لاعب بدوري المحترفين الأمريكي

أكد برونو كابوكلو نجم المنتخب البرازيلي لكرة السلة أنه لا يطيق الانتظار على مواجهة جيانيس أنتيتوكونمبو نجم المنتخب اليوناني وأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين حيث يلتقي المنتخبان اليوناني والبرازيلي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسلة في الصين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح كابوكلو أنه ينتظر هذه المواجهة المقررة في الثالث من سبتمبر المقبل بفارغ الصبر.

ورغم مشاركة كابوكلو مع فريق ممفيس جرايزلز الأمريكي على مدار الموسم الماضي لدوري السلة الأمريكي ، لم ينل اللاعب الفرصة للمشاركة أمام أنتيتوكونمبو في أي مباراة.

وسبق للمدرب ألكسندر بتروفيتش المدير الفني للمنتخب البرازيلي أن أكد أنه يعرف كيف يوقف خطورة النجم اليوناني المتألق خلال المونديال الذي تستضيفه الصين من 31 أغسطس الحالي إلى 15 سبتمبر المقبل.

وتبدو الفرصة قوية للمواجهة بين كابوكلو وأنتيتوكونمبو هذه المرة أكثر من أي وقت سابق حيث يلتقي المنتخبان ضمن فعاليات المجموعة السادسة التي تضم معهما منتخبي مونتنجرو (الجبل الأسود) ونيوزيلندا.

وقال كابوكلو ، في تصريحات على موقع الاتحاد الدولي للعبة ، : "أنتيتوكونمبو من أفضل اللاعبين في العالم كما فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي بالموسم الماضي. ولكنني سأتعامل معه مثل أي لاعب آخر... اللعب أمام أنتيتوكونمبو يمثل تحديا ضخما بالنسبة لي. ولكنني أتطلع لهذا التحدي".

وفي أول مباراة ودية للمنتخب البرازيلي ضمن استعدادات المونديال ، سجل كابوكلو 11 نقطة وثلاث متابعات ليفوز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 92 / 89 أمس الأول الأربعاء.