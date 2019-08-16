 بنك الزراعة التركي يغلق حسابه فى البنك المركزي الفنزويلي - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2019 1:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

بنك الزراعة التركي يغلق حسابه فى البنك المركزي الفنزويلي

بنك الزراعة التركي
بنك الزراعة التركي
كراكاس - (د ب ا)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 12:41 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 12:41 ص

توقف بنك الزراعة التركي، أكبر بنك تركي من حيث الأرصدة، عن تقديم الخدمات للبنك المركزي الفنزويلي غداة تشديد العقوبات الأمريكية، التى تثير مخاوف الشركات التى تتعامل مع هذه الدولة الواقعة فى منطقة الكاريبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس تأكيد البنك، الذى يتخذ من أنقرة مقرا له، إغلاق حسابه دون تقديم تفاصيل.

ووفق بلومبرج، يعتمد البنك المركزي الفنزويلي على بنك الزراعة التركي فى سداد مستحقات المقاولين، وتحويل الأموال ومقابل الواردات بالليرة التركية.

ولم يرد المتحدث الصحفى باسم بالبنك المركزى الفنزويلي على طلبات للتعليق على هذه الخطوة.

وتهددالعقوبات الأمريكية، التى تم تشديدها خلال هذا الشهر، المؤسسات التي تتعامل تجاريا مع فنزويلا باستبعادها من النظام المالى العالمي.

وجاء قرار بنك الزراعة التركي مفاجئا للموظفين العاملين لحسابه داخل البنك المركزي الفنزويلي، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعرب مرارا وتكرارا عن دعمه لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ، كما قام بزيارة كراكاس مؤخرا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك