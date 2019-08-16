بنك الزراعة التركي يغلق حسابه فى البنك المركزي الفنزويلي

توقف بنك الزراعة التركي، أكبر بنك تركي من حيث الأرصدة، عن تقديم الخدمات للبنك المركزي الفنزويلي غداة تشديد العقوبات الأمريكية، التى تثير مخاوف الشركات التى تتعامل مع هذه الدولة الواقعة فى منطقة الكاريبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس تأكيد البنك، الذى يتخذ من أنقرة مقرا له، إغلاق حسابه دون تقديم تفاصيل.

ووفق بلومبرج، يعتمد البنك المركزي الفنزويلي على بنك الزراعة التركي فى سداد مستحقات المقاولين، وتحويل الأموال ومقابل الواردات بالليرة التركية.

ولم يرد المتحدث الصحفى باسم بالبنك المركزى الفنزويلي على طلبات للتعليق على هذه الخطوة.

وتهددالعقوبات الأمريكية، التى تم تشديدها خلال هذا الشهر، المؤسسات التي تتعامل تجاريا مع فنزويلا باستبعادها من النظام المالى العالمي.

وجاء قرار بنك الزراعة التركي مفاجئا للموظفين العاملين لحسابه داخل البنك المركزي الفنزويلي، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعرب مرارا وتكرارا عن دعمه لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ، كما قام بزيارة كراكاس مؤخرا.