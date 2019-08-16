«ايكا» تجدد طلبها بإجراء اصلاحات على البطولات الأوروبية

طلبت رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) مجددا إجراء اصلاحات في البطولات الأوروبية الرئيسية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة عقب اجتماع للمجلس التنفيذي، اليوم الجمعة، بدون تحديد المطلوب بالتحديد.

وذكر بيان :" في اجتماع اليوم، استعرض المجلس التنفيذي وناقش التعليقات التي وردت حتى الآن".

وأضاف:" سيتم إجراء المزيد من التحليلات لهذا خلال الأسابيع المقبلة، ولكن أعضاؤنا أوضحوا أن الهيكل الحالي لبطولات الاتحاد الأوروبي لا يخدم مصالح أغلبية الأندية، وتحديدا الأندية التي لا تشارك في أكبر المسابقات المحلية".

وتابع البيان :"أولوية ايكا في المرحلة المقبلة من عملية التشاور هي العمل مع أصحاب المصالح في كرة القدم لإيجاد أفضل طريق للإصلاح".

ويرجح أن يكون أي تغيير في دورة البطولة 2024 / 2027.

وكان أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس اقترح في وقت سابق مضاعفة حجم دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا من أربعة إلى ثمانية مجموعات لضمان عودة أغلبية الأندية بشكل تلقائي في الموسم المقبل، ولكن هذا الاقتراح لاقى انتقادات واسعة من الأندية والاتحادات.

وأرجأ ألكسندر سفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم(يويفا)اجتماعا كان مخططا له مع ايكا، وهي خطوة رحب بها ايكا اليوم الجمعة.

وذكرت ايكا إنها تعتزم " تقديم عروض إضافية حول ردود الفعل التشاورية والمناقشات اللاحقة " في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في جينيف يومي 9 و10 سبتمبر.