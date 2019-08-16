عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في زيمبابوي، ومحاولة الشرطة تفريقهم.

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي الهراوات، اليوم الجمعة لتفريق مظاهرة وسط العاصمة هراري، خرجت احتجاجا على تردي مستوى المعيشة.

وأوردت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أنه عثر على جثة هامدة لامرأة في عرض الشارع، وقد احتشد كثيرون حولها قبل أن يحملها أفراد الصليب الأحمر إلى إحدى السيارات.

وقالت وزارة الإعلام إنها على علم بالواقعة، وإن المرأة أصيبت خلال التدافع عندما كان يتم تفريق المظاهرة. مضيفة أنه تم نقلها إلى المستشفى، مشيرة إلى الجهود المبذولة للوقوف على حالتها.