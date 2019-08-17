سفير الصين لدى الأمم المتحدة: قلق بالغ إزاء الموقف الحالي في جامو وكشمير

قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون ، عقب عقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم حول إقليم كشمير وجامو، إن الأعضاء عبروا عن "قلق بالغ" إزاء الموقف الحالي في جامو وكشمير.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن تشانج جون قوله " إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يتشاركون في وجهة نظر عامة وهي ضرورة امتناع الأطراف محل الصراع في جامو وكشمير عن اتخاذ أي خطوة أحادية يمكن أن تُفاقم من حدة التوتر هناك".

ووصف السفير الصيني الأوضاع الحالية في الإقليم بأنها "بالفعل متوترة جداً وخطيرة للغاية" ، وأضاف أن المجتمع الدولي مجمع على أن وضع كشمير لم يُحسم حتى الآن ، وأنه نزاع معترف به دولياً ، ينبغي حله سلمياً طبقاًَ لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والاتفاقيات الثنائية.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة للمرة الأولى له منذ عقود تناول فيها التطورات الأخيرة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان ، وقالت سفيرة إسلام آباد لدى الأمم المتحدة مليحة لودهي ، في تصريحات صحفية ، "إن الجلسة أظهرت أن الأفراد في هذا الإقليم ربما يكونون محبوسين ، إلا أن أصواتهم سُمِعت اليوم في الأمم المتحدة".

وأضافت أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الهند إزاء الإقليم ليست الخطوة الأخيرة ، وأنها سوف تنتهي فقط عندما تتحقق العدالة لشعب جامو وكشمير.

وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم كشمير ، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي ، وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.