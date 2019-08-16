جالطة سراي يتلقى هزيمة مفاجأة أمام دينزلي في افتتاح الدوري التركي

استهل جالطة سراي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري التركي لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه الصاعد حديثاً للدوري الممتاز دينزلي سبور 0 -2 ، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وعانى جلطة سراي من النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 43، بعد طرد لاعبه البرازيلي ماركوس تيكسييرا، على إثر تلقيه الإنذار الثاني في المباراة.

وفي الدقيقة 75 تقدم دينزلي سبور عن طريق لاعبه ريسيب نياز، قبل أن يضاعف زميله الكولومبي هوجو روداليجا النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان جلطة سراي فاز بلقب الدوري الموسم الماضي بعدما أنهاه في المركز الأول برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن باشاك شهير صاحب المركز الثاني، فيما صعد دينزلي سبور إلى الدوري الممتاز بعدما فاز بلقب الدرجة الثانية في الموسم ذاته.