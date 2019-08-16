 الأزهر يدين تفجير مسجد بباكستان: إفساد كبير في الأرض - بوابة الشروق
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الأزهر يدين تفجير مسجد بباكستان: إفساد كبير في الأرض

نور رشوان
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 9:00 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 9:00 م

أدان الأزهر الشريف، ما وصفه بالتفجير الإرهابي الخسيس، الذي استهدف أحد المساجد في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، أثناء صلاة الجمعة.

وأكد «الأزهر»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الجمعة، أن سفك الدماء المعصومة في الأشهر الحرم، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين والآمنين، يعد من الإفساد الكبير في الأرض، مشددًا على أن تلك الهجمات البغيضة التي تنتهك حرمة بيوت الله تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية، وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف.

وتوجه بخالص العزاء إلى باكستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وشهد أحد المساجد في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان، أثناء صلاة الجمعة اليوم، تفجيرًا إرهابيًا، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات.

 

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