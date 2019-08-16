 احتجاج الآلاف أمام السفارة الهندية في بريطانيا من أجل كشمير - بوابة الشروق
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احتجاج الآلاف أمام السفارة الهندية في بريطانيا من أجل كشمير

 متظاهرون يحملون العلم الباكستاني يحتجون أمام السفارة الهندية في لندن يوم الخميس. تصوير: هنري نيكولز - رويترز
 متظاهرون يحملون العلم الباكستاني يحتجون أمام السفارة الهندية في لندن يوم الخميس. تصوير: هنري نيكولز - رويترز
لندن (رويترز)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:25 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:25 ص

تظاهر آلاف الأشخاص ولوح كثيرون منهم بأعلام باكستان وكشمير أمام السفارة الهندية في لندن يوم الخميس لدعم المنطقة المتنازع عليها.

وتسبب قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لشطر كشمير الخاضع لسيطرتها، إلى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على الحركة، في غضب في باكستان التي ردت بقطع روابط التجارة والنقل وطرد مبعوث الهند.

وفي لندن، قال مراسل لرويترز إن المتظاهرين حملوا لافتات تقول ”كشمير تحترق“ و“كشمير حرة“ و“مودي: اصنع الشاي لا الحرب“.

ومنعت الشرطة مظاهرة صغيرة مناوئة بعيدا عن الاحتجاج الرئيسي.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص اعتقلوا بسبب الشجار وعرقلة الشرطة وحيازة سلاح هجومي.

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