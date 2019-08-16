جبل طارق: سننظر في الطلب الأمريكي بمنع الناقلة «جريس 1» من المغادرة

قال فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق، إنه يمكن السماح للناقلة الإيرانية «جريس 1» المحتجزة لانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي بالمغادرة اليوم الجمعة، على الرغم من إمكانية إعادة النظر في هذه القضية أمام المحكمة بسبب الطلب الأمريكي المقدم في الدقيقة الأخيرة بوقف الإفراج عن الناقلة.

وقررت جبل طارق أمس الإفراج عن الناقلة، لكنها لم تحدد على الفور موعد إبحارها أو ما إذا كانت الناقلة الإيرانية ستبحر بعد الطلب القانوني الذي قدمته الولايات المتحدة باحتجازها.

وأضاف بيكاردو - في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة (تليجراف) البريطانية - أن الناقلة الإيرانية يمكنها المغادرة بمجرد ترتيب اللوجيستيات اللازمة لإبحار سفينة بهذا الحجم إلى وجهتها المقبلة، ويمكن أن يتم ذلك اليوم ويمكن أن يكون غدا".

وتابع بيكاردو: "السلطات في جبل طارق ستتخذ قرارها في هذا الصدد على نحو موضوعي واستقلالي تماما، ثم تعرضه مجددا على المحكمة العليا لجبل طارق، وبالطبع من الممكن أن تعود هذه القضية إلى المحكمة".

من ناحية أخرى، أفاد تلفزيون إيران الرسمي بأن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" ترفع علما جديدا عليها وتستعد للإبحار إلى البحر المتوسط.

يشار إلى أن الناقلة الإيرانية، كانت ترفع علم بنما عندما احتجزتها سلطات جبل طارق، لكن بنما قالت في وقت لاحق إنها أنهت تسجيل الناقلة الإيرانية في سجلاتها قبل أشهر بسبب مشاركتها في تمويل الإرهاب.