اليابان تقول لا خطر على أمنها من إطلاق المقذوفين الكوريين الشماليين

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قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الجمعة إنها لا ترى أي خطر وشيك على أمن البلاد نتيجة إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين.
وذكرت الوزارة في بيان أنها لم تؤكد دخول أي صاروخ باليستي إلى أراضي اليابان أو منطقتها الاقتصادية الخاصة.