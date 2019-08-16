 اليابان تقول لا خطر على أمنها من إطلاق المقذوفين الكوريين الشماليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تقول لا خطر على أمنها من إطلاق المقذوفين الكوريين الشماليين

طوكيو (رويترز)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 3:28 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 3:28 ص

قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الجمعة إنها لا ترى أي خطر وشيك على أمن البلاد نتيجة إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين.

وذكرت الوزارة في بيان أنها لم تؤكد دخول أي صاروخ باليستي إلى أراضي اليابان أو منطقتها الاقتصادية الخاصة.

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