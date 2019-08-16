منظمة إغاثة إسبانية تناشد السلطات الإيطالية السماح بإنزال 135 مهاجرا

ناشدت منظمة (الأذرع المفتوحة) الإسبانية الإغاثية، السلطات الإيطالية للسماح بنزول 135 مهاجرا على سفينة الإنقاذ التابعة لها، حيث ترسو حاليا بميناء جزيرة (لامبيدوسا) الإيطالية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني كان قد رفض رسو السفينة التي أنقذت المهاجرين قبالة السواحل الليبية، وبقيت عالقة في مياه البحر الأبيض المتوسط لنحو أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي طلب من سالفيني في بداية الأسبوع الجاري السماح لـ 32 قاصرا بالنزول، إلا أن الأخير لم يحرك ساكنا.

يذكر أن مناشدة (الأذرع المفتوحة) جاءت بعد إنزال ثلاثة مهاجرين وأحد أقاربهم من على السفينة لأسباب صحية، فيما أعلن كونتي أن ست دول أوروبية أبدت استعدادها اليوم لاستقبال بعض المهاجرين العالقين في المياه الإقليمية الإيطالية، وهي (فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورج).