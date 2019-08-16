ظريف: احتجاز ناقلة النفط الإيراني كان عملا غير قانوني تماما

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رفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف مرة أخرى مزاعم الحكومة البريطانية التي ادعت بان ناقلة النفط الايراني قد نقضت قوانين الحظر الاوروبي.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الايراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارفقها بصورتين لرسالتين من السفير الايراني في لندن إلى وزارة الخارجية البريطانية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الجمعة.

وكتب ظريف أن "سفارتنا في لندن اطلعت وزارة الخارجية البريطانية بان اجراءات الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبي لا تنطبق بشان ايران".

وأشار إلى بيان وزارة الخارجية البريطانية الداعم للحظر الأوروبي وأضاف: لم يتغير أي شيء وأن احتجاز ناقلة النفط "جريس 1 "كان عملا غير قانوني تماما.

يذكر أن سلطات جبل طارق أفرجت أمس الخميس عن ناقلة النفط الايرانية "جريس 1 "بعد احتجازها بصورة غير قانونية لفترة 40 يوما.

وحاولت الولايات المتحدة عرقلة الإفراج عن الناقلة حيث طلبت من حكومة جبل طارق عدم اتخاذ القرار بالافراج عنها إلا أن محاولتها هذه فشلت.