بارتي وساكاري وجها لوجه عقب انتصارين صعبين في سينسناتي

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آشلي بارتي خلال مباراة أمام آنيت كونتافيت في بطولة سينسناتي للتنس يوم الخميس. صورة من يو.إس.إيه توداي سبورتس

تجاوزت آشلي بارتي المصنفة الأولى 49 خطأ سهلا ومقاومة عنيفة من آنيت كونتافيت لتتغلب على اللاعبة الاستونية 4-6 و7-5 و7-5 لتبلغ دور الثمانية في بطولة سينسناتي للتنس يوم الخميس.

وفي يوم شهد مواجهات ملحمية من ثلاث مجموعات، احتاجت بارتي بطلة فرنسا المفتوحة لأكثر من ساعتين لتتغلب على منافستها الاستونية بعد أن سددت ضربة أمامية ناجحة في نقطة حسم المباراة.

وضربت بارتي موعدا مع ماريا ساكاري، التي احتاجت وقتا أطول لتطيح بأرينا سابالينكا بنتيجة 6-7 و6-4 و6-4 في يوم حار ورطب.

ولعبت تقنية عين الصقر لمراقبة خط الملعب دورا في فوز بارتي عندما كانت اللاعبة الاسترالية متراجعة 5-4 و30-15 في المجموعة الثالثة واعترضت على احتساب نقطة على إرسال لكونتافيت.

واثبتت التقنية أن الكرة ذهبت خارج الملعب وهو ما حال دون حصول كونتافيت على نقطتين لحسم المباراة. ومضت بارتي قدما لتفوز بالأشواط الثلاثة التالية لتضمن الانتصار.

وقاتلت ساكاري المتألقة لتطيح بسابالينكا المصنفة التاسعة على الملاعب الصلبة في أوهايو.

وأضاعت ساكاري خمس نقاط لحسم المجموعة الأولى لكن اللاعبة اليونانية واصلت القتال لتتلقى مساعدة من سابالينكا التي ارتكبت 17 خطأ مزدوجا واحتاجت لوضع ثلج على كاحلها الأيمن لتخفيف حدة الألم قبل نهاية اللقاء.

وعانت فينوس وليامز كثيرا قبل أن تفوز 2-6 و6-3 و6-3 على الكرواتية دونا فيكيتش.

وواجهت فينوس (39 عاما) عدة صعوبات هذا الموسم لكنها اتسمت بالصلابة في سينسناتي وتغلبت على كيكي بيرتنز المدافعة عن اللقب بثلاث مجموعات في الدور السابق.

وقالت فينوس ”لا توجد مباريات سهلة هنا“.



وستلعب اللاعبة التي نالت سبعة ألقاب على صعيد البطولات الأربع الكبرى في الدور المقبل أمام سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون أو الأمريكية ماديسون كيز صاحبة الإرسالات القوية.