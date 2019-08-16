ترامب يقول أمريكا تتحرك بسرعة نحو اتفاقية للتجارة مع بريطانيا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحركان بسرعة نحو اتفاقية للتجارة ستكون ”رائعة وكبيرة“.
وأبلغ ترامب الصحفيين ”أعتقد أننا سنبرم إتفاقية تجارية رائعة وكبيرة مع المملكة المتحدة“.