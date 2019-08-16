 ترامب يقول أمريكا تتحرك بسرعة نحو اتفاقية للتجارة مع بريطانيا - بوابة الشروق
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ترامب يقول أمريكا تتحرك بسرعة نحو اتفاقية للتجارة مع بريطانيا

موريستاون (نيوجيرزي) (رويترز)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:18 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحركان بسرعة نحو اتفاقية للتجارة ستكون ”رائعة وكبيرة“.

وأبلغ ترامب الصحفيين ”أعتقد أننا سنبرم إتفاقية تجارية رائعة وكبيرة مع المملكة المتحدة“.

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