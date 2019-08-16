عثمان: رفضنا طلب بيراميدز بتعيين حكم أجنبي لمباراة الأهلي

كشف سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن نادي بيراميدز طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مبارته المقبلة مع النادي الأهلي في دورالـ16 من مسابقة كأس مصر، إلى أن اللجنة رفضت وسيتم تعيين طاقم مصري.

وأكد عثمان، في حديثه التلفزيوني مساء أمس الخميس: " سيتم تعيين حكام على مستوى عالي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز، في الموسم المقبل، لن نعطي فرصة لحدوث أزمات".

وأوضح: " بيراميدز طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته مع الأهلي في كأس مصر لكننا رفضنا، وسيكون طاقم التحكيم مصري بالكامل".

وحول استبعاد الحكم المخطئ من إدارة المباريات بالدوري الموسم المقبل، قال عثمان: "لن يتم إستبعاد الحكم المخطئ من إدارة المباريات في الدوري في حالة تسببه في خطأ ما ، كما كان يحدث في السنوات الماضية".

وأشار: "لن يتم الإنهاء على الحكم بسبب خطأ فالجميع يخطئ ، وسيتم إستبعاد الحكم من المباريات الكبري ولكن لن يتم إستبعاده نهائيًا أو إيقافه لفترات طويلة" .

وأختتم حديثه، أنه سيختار عدد معين من الحكام لإدارة مباريات الدوري الممتاز ستكون كقائمة أساسية وعدد من الحكام كقائمة إضافية.