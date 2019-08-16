الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: تعافي اقتصاد المنطقة يتطلب إنهاء العنف

أعلنت الرئيسة التنفيذية لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" إن المنطقة تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، وإن تعافي الاقتصاد يتطلب إنهاء العنف واستعادة النظام الاجتماعي.

وأضافت لام –على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم الجمعة- أن الوضع الاقتصادي الراهن في هونج كونج صعب للغاية، وهذا يمس كل فرد في المنطقة عن قرب وعلى نحو مباشر.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي أعلن عنها سكرتير المالية في حكومة المنطقة أمس والمقدرة بنحو 2.4 مليار دولار، تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور وتخفيف الأعباء عن مواطني هونج كنج.

وأكدت لام أنه من أجل مساعدة اقتصاد هونج كونج على التعافي من مشكلاته الداخلية والخارجية، فإن "الواجب الأكثر أهمية يتمثل في وضع حد للعنف واستعادة النظام الاجتماعي".

ولفتت إلى أن سلسلة أنشطة العنف والتخريب الأخيرة التي وقعت تحت اسم التظاهرات في هونج كونج، تثير بالغ الأسى والحزن، مضيفة "أومن بأن أي شخص يحب هونج كونج لن يتحمل رؤيتها وهي تعاني من الدمار".

وتابعت لام: "لكل منا نصيب ومصلحة في هونج كونج"، داعية الجماهير إلى العمل معا لمواجهة الصعوبات الراهنة وإعادة هونج كونج إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.