 فيدرر يخسر أمام روبليف الصاعد من التصفيات في سينسناتي - بوابة الشروق
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فيدرر يخسر أمام روبليف الصاعد من التصفيات في سينسناتي

فيدرر خلال مباراته امام روبليف ببطولة سينسناتي للتنس يوم الخميس. صورة من يو اس ايه توداي سبورتس.
فيدرر خلال مباراته امام روبليف ببطولة سينسناتي للتنس يوم الخميس. صورة من يو اس ايه توداي سبورتس.
(رويترز)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 12:03 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 12:03 ص

أطاح أندريه روبليف الشجاع بالسويسري المخضرم روجر فيدرر من الدور الثالث لبطولة سينسناتي للتنس للأساتذة بعد فوزه 6-3 و6-4 يوم الخميس.

وكسر روبليف الصاعد من التصفيات إرسال المصنف الثالث في أول شوطين للإرسال وحصل على 81 في المئة من نقاط إرساله الأول وحقق المفاجأة خلال ما يزيد على ساعة واحدة.

ولم يتمالك روبليف (21 عاما) دموع الفرح بعد تحقيق أكبر انتصار في مسيرته.

وقال لمحطة (اي.اس.بي.ان) في الملعب ”إنه شعور رائع عندما تلعب ضد أسطورة مثل روجر وأمام كل هذا الجمهور الذي يدعمه حتى النهاية“.

وأضاف ”أتمنى أن يتكرر هذا الشعور في يوم ما.

”حاولت اليوم تقديم أفضل ما لدي والتفكير في حاجتي للقتال على كل نقطة حتى النهاية مهما حدث“.

وضمن الانتصار خوض مواجهة روسية خالصة في دور الثمانية مع المصنف التاسع دانييل ميدفيديف.

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