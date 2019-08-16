الجيش الليبي يقصف مطار زوارة لليوم الثاني على التوالي

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أعلن الجيش الوطني الليبي عن قيام سلاحه الجوي اليوم الجمعة باستهداف مواقع بمطار زوارة، غربي البلاد، لليوم الثاني على التوالي.

وقال المركز الإعلامي لعملية الكرامة للجيش الوطني الليبي على موقع "فيسبوك" إن سلاح الجو التابع له استهدف أحد الهناجر (حظيرة طائرات) التي تأوي طائرات تركية مسيّرة.

وأضاف أنه جرى أيضا ضرب هناجر تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة "ابوكماش" بحوالي 5ر1 كم، غربي البلاد.

وتابع: "وبذلك نكرر أن أي مكان يتعامل مع أي جهة اجنبية يستهدف قواتنا أو سيادة أرض الوطن يعتبر هدفا مشروعا للقوات الجوية العربية الليبية" .

كان الناطق باسم قوات "الجيش الوطني الليبي" أعلن أمس الخميس قصف هنجرين في مطار زوارة غربي ليبيا، وتسويتهما بالأرض، وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار.

وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين "الجيش الوطني الليبي" وقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا.