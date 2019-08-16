أيمن شوكت: حققت حلم حياتي بالانضمام لرجال سلة الأهلي

عبر أيمن شوكت المنضم لصفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص الفريق لافتا إلى أنه كان يحلم بهذه الخطوة إلى أن تحققت بعد مفاوضات شاقة.

وأوضح أن المفاوضات بدأت معه منذ عدة أشهر وأنه فضل الانتقال إلى الأهلي رغم تلقيه عدة عروض من أندية أخرى، مؤكدا أنه لم يتردد في قبول العرض لرغبته في اللعب للفريق منذ سنوات طويلة نظرا لعلاقته الطيبة بالجميع في النادي خاصة اشرف توفيق المدير الفني لرجال سلة الأهلي .

وأشار شوكت إلى أن تمسك مسئولي الأهلي بالتعاقد معه يحمله مسؤولية كبيرة ويدفعه إلي بذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه خلال الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب ، لافتا إلى أن لديه ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على الفوز بكل البطولات .

وأضاف أن الجهاز الفني لرجال سلة الأهلي قادر على التعامل مع مرحلة الاحلال والتجديد التي يمر بها الفريق خاصة أن هناك مجموعة من أصحاب الخبرات الكبيرة واللاعبين الشباب وهو ما يجعله متفائلا للغاية على الرغم من صعوبة الموسم القادم بشكل عام.

وتحدث شوكت عن طموحاته مع الفريق مؤكدا أنه يحلم بالفوز بالبطولات واسعاد الجماهير وان يكون موفقا في مسيرته الجديدة وان يكتب لنفسه تاريخ كبير من خلال اللعب لفريق في حجم الأهلي .

وشدد اللاعب على أن أهم ما يحتاجه اللاعبون خلال الفترة المقبلة هو ثقة الجماهير ودعمها ومساندتها من أجل تخطي كل الصعاب والفوز بالبطولات.