دول أوروبية تبدي استعدادها لاستقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحل إيطاليا

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أعلنت ست دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين العالقين على متن سفينة إنقاذ بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في رسالة موجهة إلى وزير داخليته ماتيو سالفيني،وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - "لقد أبلغتني دول فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورج بأنها على استعداد لاستقبال المهاجرين".. مضيفا "مرة أخرى، يمد نظراؤنا الأوروبيون لنا يد العون".

يشار إلى أن سفينة منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية لإنقاذ المهاجرين رست أمس بميناء جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجرا.