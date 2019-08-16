متظاهرو هونج كونج يدعون أمريكا وبريطانيا لدعم قضيتهم

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شارك الآلاف في مظاهرة بحديقة "تشاتر" الواقعة بوسط هونج كونج اليوم الجمعة لطلب الدعم الدولي في المظاهرات الجارية.

وجرى تنظيم التجمع الحاشد اليوم من جانب قادة الطلبة من 12 مؤسسة للتعليم العالي. وشارك ما يقدر بـ60 ألف شخص فى هذا التجمع ، حسبما ذكر موقع "راديو وتلفزيون هونج كونج".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن منظمى التجمع يريدون من الكونجرس الأمريكي تمرير قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج الذي من شأنه أن يعاقب المسؤولين الذين يقوضون حرية البلاد. ويطالب المنظمون أيضا بريطانيا بإعلان أن الصين خرقت الإعلان الصيني البريطاني المشترك بتقييد الحكم الذاتي لهونج كونج.

وتدخل احتجاجات هونج كونج المناهضة للحكومة أسبوعها الحادي عشر ومن المقرر تنظيم مظاهرات جديدة بعد غد الأحد.

واندلعت المظاهرات جراء معارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين ليتم محاكمتهم هناك. ومنذ ذلك الحين، زادت مطالب المتظاهرين لتشمل مزيدا من الديمقراطية.