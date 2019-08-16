حكم قضائي في بريطانيا يلغي قرارا بمنع مسؤول مصرفي سابق من تولي أي مناصب مالية رفيعة

قررت هيئة الرقابة المالية البريطانية إلغاء اقتراحها بمنع "أندرو تيني"، المسؤول التنفيذي السابق في بنك باركليز، من تولي أي مناصب رفيعة في القطاع المالي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن "تيني" الذي كان يعمل في قطاع إدارة الثروات والاستثمار التابع لمجموعة "باركليز" المصرفية البريطانية، قد حصل على حكم قضائي من إحدى محاكم لندن بوقف قرار منعه من تولي أي مناصب رفيعة في القطاع المالي، وهو ما يعني أنه أصبح حرا في العمل لدى أي مؤسسة مالية أو مصرفية، بحسب ما ذكره "هارفي نايت" محامي "تيني".

يذكر أن هيئة الرقابة المالية البريطانية كانت اتهمت "تيني" بإخفاء تقرير مهم، وقررت في عام 2016 منعه من تولي أي مناصب قيادية في القطاع المالي، وهي التهمة التي نفاها "تيني".

جاء قرار هيئة الرقابة المالية بإلغاء الحظر المفروض على "تيني" استجابة لحكم المحكمة الصادر لصالحه في أيار/مايو الماضي. وقد تم إعلان حكم المحكمة اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إنه "في ضوء حكم المحكمة، قررت هيئة الرقابة المالية عدم استمرار الحظر المفروض على السيد تيني".