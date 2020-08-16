هاجم خالد أبو بكر، نقابة الأطباء بعد نعيها للقيادي الإخواني عصام العريان، قائلًا إن الرحمة تجوز على الجميع، لكن النعي فى عرف العرب والمصريين نوع من التكريم حسب قدر الشخص المتوفي.

وقال «أبو بكر» أثناء تقديم برنامجه «كل يوم» عبر فضائية «on e»، مساء اليوم السبت، إن الأمر خطير وليس سهلًا، ذاكرًا أن هذا العمل يعد شراكة لدعم معنوي لجماعة إرهابية محظورة بقوة القانون.

وتابع: «كيف لنقابة الاطباء أن تنعي قاتلًا.. انتم معانا؟ الصفحة صحيحة!.. انتم مين؟»، مستطردًا: «أنتم تكرمون قاتلًا لأولاد بلدكم، وهذا الأمر يستوجب تحقيق جنائي، لأنه استفز المصريين كلهم».

وكانت نقابة أطباء مصر نعت القيادي الإخواني، عصام العريان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، كالآتي: «توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة».

وتوفي، أول أمس الخميس، عصام العريان، عضو جماعة الإخوان، في محبسه إثر أزمة صحية.

ويحاكم «العريان» بالسجن المؤبد و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بتهمة اقتحام الحدود الشرقية.