عفاف شعيب ناعية شويكار: أوصتني مرارا بعدم نسيانها

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الراحلة شويكار كانت «سيدة جميلة وفنانة محترمة ودمها خفيف»، مضيفة: «لم تكن تحب الهواتف المحمولة، وكات من يرغب في التواصل معها يتصل عبر التليفون الأرضي».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن شويكار كانت تعيش بفردها، لكن ابنتها وأشقائها لم يتركوها وحدها، متابعة: «علاقتها بأسرتها جميلة وعلاقة ود واحترام».

وأكدت أن الراحلة كانت ودودة وتحب الجميع، إضافة إلى أنها كانت راقية في تعاملها مع الناس، مشيرة إلى غضب شويكار من التباعد عن أحبتها، والذي أحدثته أزمة كورونا.

وذكرت أن آخر مكالمة هاتفية أجرتها مع الراحلة طلبت منها ألا تنساها، قائلة: «اوصتني مرارا بعدم نسيانها، وطلبت أن أدعو لها بالصحة والعافية والستر في الدنيا والآخرة»، بحسب تعبيرها.

وتوفت أمس الجمعة، الفنانة الكبيرة شويكار، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد رحلة طويلة مع الفن، قدمت خلالها أعمالًا ستظل باقية في أذهان المصريين، مثل فيلم «حبي الوحيد»، ومسرحية «السكرتير الفني».