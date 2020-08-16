الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف التنقيب عن الغاز في المتوسط

دعا الممثل السامي في الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الأحد، تركيا لوقف أنشطتها للتنقيب عن الغاز بسفينة "يافوز" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والانخراط بشكل كامل وبحسن نية للحوار الواسع مع الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل وفقا لما ذكرته وكالة الانباء القبرصية (سي إن إيه) إن "إعلان تركيا اليوم بتجديد أعمال التنقيب بسفينة يافوز في المنطقة البحرية المحددة من قبل قبرص ومصر يؤجج للأسف المزيد من التوترات وانعدام الأمن في شرق البحر المتوسط".

وأعلنت تركيا الأحد أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر.

وأضاف بوريل أن هذا الاعلان يساهم في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات كما أنه لن يساهم في خفض حدة التوتر وهو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة، كما أكد مجددا وزراء الخارجية بالإتحاد الأوروبي الجمعة خلال اجتماع عبر الفيديو.