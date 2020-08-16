مكارديل تعبر القنال الإنجليزي للمرة الـ35

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن سباحة التحمل الأسترالية كلو مكارديل عبرت القنال الإنجليزي للمرة الخامسة والثلاثين.

واستغرقت مكارديل عشر ساعات و40 دقيقة لإكمال 34 كيلومترا من السباحة.

ورغم أن إنجازها الأخير حطمت به الرقم القياسي للرجال المسجل باسم السباح البريطاني كيفين مورفي، الذي عبر القنال الإنجليزي 34 مرة، إلا أن الرقم القياسي للسيدات يبقى مسجلا بإسم أليسون ستريتير التي عبرت القنال 43 مرة.

وكانت هناك بعض المخاوف بشان ما إذا كانت مكارديل وفريقها سيطلب منهم الخضوع للعزل الصحي في عودتهم لبريطانيا من عدمه، ولكنها قالت أنها حصلت على تصريح كلي من السلطات البريطانية والفرنسية.

وبعد أن أكملت أربع مرات سباحة في 16 يوما لتحطم الرقم القياسي، قالت مكارديل إنها تتطلع للحصول على الراحة.

وقالت :" أعاني من ألم عضلي أكثر بكثير مما كنت أتوقعه، لا أعتقد أنني أريد أن أسبح في القنال مرة أخرى لفترة من الوقت".