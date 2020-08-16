الصين تعدل إجراءات تعامل الشرطة مع القضايا الجنائية

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أصدرت وزارة الأمن العام الصينية تعديلا رئيسيا للائحة الخاصة بإجراءات تعامل الشرطة مع القضايا الجنائية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

ويستحدث هذا التعديل، الذي جاء في أعقاب تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعود لأواخر عام 2018، بنودا لتنفيذ متطلبات الإصلاحات القضائية وتحسين معايير تطبيق القانون لقوة الشرطة.

ويشمل التعديل مجالات مختلفة لعمل الشرطة المتعلق بالقضايا الجنائية، بما في ذلك أنظمة الإجراءات الإجبارية ورفع قضايا وتحقيق والتعامل مع الممتلكات الواردة في القضايا الجنائية.

وتم استحداث أيضا بنود جديدة لتنفيذ سياسة "عقوبات مخففة للمشتبه بهم الذين يقرون بالاعتراف بالذنب وقبول العقاب" ويحدد متطلبات جديدة للحصول على أدلة.

وكانت اللائحة الحالية قد تم تعديلها آخر مرة في عام 2012 وستدخل اللائحة المعدلة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.