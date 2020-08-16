شرطة الخيالة والمرافق تتحفظان على 8 كلاب من كورنيش الإسكندرية



تحفظت شرطة الخيالة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، مسئولي حي أول المنتزه، اليوم السبت، على 8 كلاب، وذلك خلال حملة ميدانية مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات، وتطبيق ضوابط اصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، بشوارع مناطق "ميامي والعيسوي، وخالد بن الوليد"، على طريق كورنيش الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن عملية التحفظ جاءت لمخالفة مصطحبو الكلاب لقرار محافظ الإسكندرية رقم 498 لسنة 2020، وحدد 3 ضوابط لسير واصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، وهي: "ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، أن تكون مقوده بزمام بيد حائزها، فضلا عن تعليق الرقم المُسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري في رقبة الكلب.

والجدير بالذكر أن القرار نص على فرض تحصيل غرامة فورية 1000 جنيه في حالة مخالفة القرار، حرصًا على سلامة المواطنين، على أن تتولى مديرية الطب البيطري تدبير أماكن الإيواء، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التي يجري ضبطها.