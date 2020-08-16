فجر ليون الفرنسي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على مانشستر سيتي ( 3 - 1)، في مباراة أقيمت ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في البرتغال.

وودع بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، المسابقة مع فريقه للمرة الثالثة على التوالي من دور الثمانية، ولأن الأرقام حاضرة بقوة في كان من اللازم استعراضها في السطور التالية بوضوح..

لا أسبان ولا إنجليز

هذه هي المرة الأولى منذ 1995-1996 التي لن يحضر فيها فريق إنجليزي أو إسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

دور الثمانية عدو جوارديولا

تم إقصاء بيب جوارديولا في كل مباراة من مبارياته الثلاث في دور الثمانية مع مان سيتي (17-18 ، 18-19 & 19-20).

نصف النهائي من دولتين

سيشهد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20 مشاركة فريقين فرنسيين (باريس سان جيرمان وليون) وفريقان ألمانيان (لايبزيج وبايرن ميونخ)، للمرة الأولى منذ 2012-2013، تم تمثيل دولتين مختلفتين فقط في هذه المرحلة.

للمرة الأولى فريقان من فرنسا في نصف النهائي

منذ انطلاق دوري أبطال أوروبا في نستخته الجديدة منذ 1993، لم يصل فريقان فرنسيان إلى نصف النهائي، العام الحالي هي المرة الأولى.

ليون بعد 10 سنوات يعود

لأول مرة منذ عام 2010 يتأهل ليون لنصف نهائي دوري أبطال، علما بأن الفريق الفرنسي الآخر باريس سان جيرمان، سيلعب نصف نهائي البطولة للمرة الأولى منذ 1995.