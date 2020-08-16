هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها السابق بتزوير عقد الزواج العرفي

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حرر ياسر قنطوش محامى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محضرا جديدا اليوم السبت ضد مدير أعمالها السابق محمد الوزيري برقم 3666 لسنه ٢٠٢٠ اداري الدقي يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي.

كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبدالرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.

وقدم محامي هيفاء إقرار من المدعو خالد عبدالعزيز بأنه كان قد طلب منه محمد وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شئ عن زواج الطرفين.

جدير بالذكر أنه تم في وقت سابق رفض الدعوى المقدمة من قبل وزيري بإثبات زواجه من هيفاء وهبي لعدم امتلاكه عقد الزواج.