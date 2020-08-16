انخفاض نسبة التحاق الأتراك بمدارس أردوغان الدينية

قالت صحيفة "سوزجو" التركية، إن إحصاءات وزارة التعليم التركية أظهرت تراجع نسبة اختيار الطلاب وأولياء أمورهم لمدارس “إمام وخطيب” الدينية إلى 11 %، وهي المدارس التي تخرج منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتصدرت المدارس الثانوية الأكاديمية اختيارات نحو 70 % من الطلاب.

ونشرت وزارة التعليم التركية تقرير نتائج اختبار الانتقال للمرحلة الثانوية الذي شارك فيه نحو مليون و472 ألف و88 طالبا، حيث تصدرت الثانوية الفنية اختيارات 46.7 % من الطلاب في حين بلغتي نسبة اختيار مدارس إمام وخطيب الدينية 11.1 % من الطلاب.

وشكل خريجي مدارس إمام وخطيب الإعدادية 50.61 % من الطلاب الذين التحقوا بمدارس أئمة الخطباء الثانوية.

وامتلأت مقاعد المدارس الفنية ومدارس العلوم الاجتماعي ومدارس الأناضول الثانوية التي تقبل الطلاب باختبارات.

يذكر أن أردوغان يعتبر مدارس إمام وخطيب من أهم الوسائل التي يستخدمها لتحقيق مشروعه المسمى بـ”إخراج جيل متدين”، إلا أن الدراسات وكذلك كتاب إسلاميون مقربون من الحكومة، وعلى رأسهم يوسف كابلان، يقولون إن أردوغان فشل في تحقيق هذا الهدف.