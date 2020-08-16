قال الكاتب والباحث السياسي بركات قار، إن السلطات التركية وعلى رأسها القصر أصبحت محترفة بتغيير جدول الأعمال لمصلحتها، مشيرًا إلى أن تصريحات جو بايدن بوضع حد للسياسات التركية في المنطقة لها بعد سياسي.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن تصريحات جو بايدن حول تركيا ليست جديدة، لافتًا إلى أن حزب العدالة وكل من اشتركوا ضد أمريكا والناطقين باسم الحكومة والقصر لم يردوا على هذه التصريحات، منذ سبعة أشهر.
وأوضح أن «الحملة الجديدة جاءت في ظرف أصبحت فيه تركيا محاصرة داخليًا وخارجيًا من جميع النواحي»، متابعًا: «داخليًا كل الأحزاب المعارضة تتحدث حول موضوع شرق المتوسط وتتحدث عن مصر وليبيا وسوريا».
وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن «وجود تركيا بشرق المتوسط لا يوجد به أي مصلحة قومية في هذه الأمور»، قائلًا إن الديمقراطيين سيشنون حملة كبيرة على تركيا لو فاز بايدن.
وكان مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، قال إنه يجب وضع حد للسياسات التركية في المنطقة، مشددًا على أهمية التصدي لتحركات أنقرة، وتحديدًا شرقي المتوسط.
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