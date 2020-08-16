قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تحلم بوصول منافسه الرئاسي جو بايدن إلى سدة الحكم، متابعًا: «لو حصل ذلك يمكنني أن أقول إن الصين ستمتلك الولايات المتحدة».

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن الصين كانت تعاني من أسوأ سنة قبل أن يأتي الطاعون الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ولفت إلى أن الربع الثالث من العام الجاري سيكون ممتازًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكي، إضافة إلى أن السنة المقبلة ستكون ممتازة أيضًا، متابعًا: «هناك أمور ممتازة تحصل وأحرزنا تقدمًا في ملف فيروس كورنا المستجد».