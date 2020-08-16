حزب لبناني: حل أزمات البلد يتطلب تشكيل حكومة من المستقلين وانتخابات نيابية مبكرة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن حل الأزمات التي يمر بها لبنان لا يكون بمجرد تأليف "أي حكومة وكفى" لمجرد ملء الفراغ، وإنما بتشكيل حكومة من المستقلين تماما عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، معربا عن اعتقاده بعدم إمكانية التوصل لحلول في ظل المجموعة الحاكمة الموجودة حاليا.

وقال جعجع -في تصريحات اليوم، عقب زيارة أجراها إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي- "نحن ضد حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية بشكل كُلي وكامل على الرغم من تمسكنا بالوحدة الوطنية، ولكن موقفنا هذا يأتي انطلاقا من أننا عاينا ورأينا ماذا أنجز هذا النوع من الحكومات طوال الأعوام الـ30 المنصرمة، وما نشهده اليوم هو نتاج هكذا حكومات أو ما شابه، وبالتالي لن نعود بعد هذه التجارب كلها لتكرار التجربة نفسها والعودة إلى نقطة الصفر".

وأشار إلى أن تجربة الحكومة المستقيلة (حكومة تصريف الأعمال الحالية) تقطع بأهمية تشكيل حكومة من المستقلين، حيث إن الحكومة كانت مستقلة في الظاهر فحسب، في حين أن كل حزب من أحزاب السلطة يدير مجموعة من الوزراء فيها، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق النتيجة المطلوبة.

وشدد جعجع على أن الحل الفعلي للأزمات اللبنانية يتطلب تقصير ولاية مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، باعتبار أن الأكثرية النيابية الحالية لن يكون بإمكانها دفع البلد نحو الأمام، مشيرا إلى أن تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) ستقدم غدا اقتراح قانون إلى البرلمان بتقصير ولاية المجلس النيابي.

واعتبر أن التحقيق المحلي في كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، لن تفضي إلى نتيجة حقيقية "لأن السلطة هي المتهمة على مستويات مختلفة منها ومن ثم فكيف تكون هي من يحقق في هذه الجريمة؟"، على حد قوله، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانفجار.