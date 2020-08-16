منظمة الصحة العالمية: تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا عالميا 294 ألف حالة

(د ب أ)

قالت منظمة الصحة العالمية مساء السبت إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في يوم واحد عالميا بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مشيرة إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294 الفا و 237 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 21 مليونا، بينما توفي أكثر من 755 ألف شخص بسبب كوفيد-19.

وكان الرقم الاجمالي اليومي القياسي السابق يزيد قليلا عن 292 ألف حالة وتم تسجيلة في 31 تموز/يوليو.

وبموجب الأرقام المطلقة، فإن أكثر الدول تضرراً هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث سجلت كل منها أكثر من 100 الف حالة خلال الأيام السبعة الماضية.

ووفقا للخبراء،فإنه من المحتمل أن يكون عدد الحالات التي لم يتم تسجيلها أعلى من ذلك بكثير.