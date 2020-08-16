حماية المستهلك: إعادة تكاليف خدمة «أتوبيسات» الفصل الدراسي الثاني لأولياء الأمور

قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى عددًا من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن ارتفاع مصروفات الفصل الدراسي الثاني، ذاكرًا أن وزارة التربية والتعليم قالت إن العملية التعليمية جرت بشكل أو بآخر وانتقل الطلاب إلى المرحلة الأخرى، لذا تم رفض الشكاوى.

وأضاف «سمير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن التكاليف الخاصة بخدمة الأتوبيسات والتي لم يستفد منها الطلاب، سيُقدم بها قرار ملزم لجميع المدارس خلال نهاية الشهر الجاري، بخصم هذه التكاليف العام المقبل أو إعادتها لأولياء الأمور.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الفنية المعنية بتحديد إذا تمت الدراسة أو لا، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك هو المسؤول عن تكاليف خدمة الأتوبيسات.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك يعد مخالفة، مضيفًا أن غرامة المخالفة للمدارس تبلغ من 10 آلاف لمليون جنيه، على أن تكون كل شكوى قضية منفصلة، مع النشر في جريدتين واسعتي الانتشار.