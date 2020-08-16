وزير المالية للنواب: تخلصنا من المواد الخطرة بالموانئ بعد حادث مرفأ بيروت

قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة المصرية راجعت كميات المواد الخطرة بالموانئ المصرية بعد حادث الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت في لبنان، وخلف أكثر نحو 160 قتيلا، وآلاف الجرحى.



وأضاف في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون الجمارك: "تخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ، وهناك مواد تم تسليمها للوزارات منها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر المقبل سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".



وواصل: "تمت مراجعة الرواكد والحاويات والمواد الخطرة بجميع الموانئ المصرية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنجزنا كثيرا في هذا الملف، وهناك أمور تحتاج إلى وقت وإجراءات، وتخلصنا بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوع دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية".



وأوضح معيط أن قانون الجمارك الجديد "يضع نظاما جديدا للرقابة السابقة، وأي مواد واردة من الخارج سنكون على علم بمصدرها ومصيرها، ولن تتحرك المواد المستوردة من موانئ التصدير قبل موافقة السلطات المصرية، وسيتم تنفيذ هذا النظام خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر، وسيكون نظاما إلكترونيا".