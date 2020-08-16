أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه سيجري تكريم جميع الطلاب الذين شاركوا في النشاط الصيفي عبر صفحات التواصل، والذي أطلقته بعض المدارس بإدارة الطور التعليمية، تحت شعار "موهبتي في مدرستي"، بهدف تنمية مواهب الطلاب.

وقال وكيل الوزارة، إنه نظرًا لظرف جائحة فيروس كورونا المستجد، لم يجري تفعيل الأنشطة الصيفية داخل المدارس، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، ولكن ظل معلمو كل مدرسة على تواصل دائم مع الطلاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لتنمية مواهب الطلاب في الرسم وإلقاء الشعر، والغناء، وغيرها من المواهب المختلفة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيجري تكريم هؤلاء الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، وأيضًا سيجري تكريم المعلمين الذين تميزوا في تطبيق منظومة التعليم الجديدة.

وقدم "عقل"، الشكر والتقدير لجميع المعلمين والعاملين في التربية والتعليم بالمحافظة، لجهودهم في تطوير التعليم على أرض المحافظة.