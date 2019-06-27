أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تنظيم جهاز تنمية المشروعات الدورة الثانية من معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، خلال أكتوبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفق بيان الجهاز اليوم الأحد.

وأكدت "جامع"، أن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها يشعرون بالتقدير والامتنان لرئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه لهذا القطاع، حيث يتم تنظيم المعرض تحت رعايته للعام الثاني على التوالي مما يقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للتوسع فيه وتطويره، واستثمار قدرات وطموحات الشباب من خلاله والاستفادة منه اقتصاديًا واجتماعيًا في توفير فرص عمل مستقر وناجح وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن اهتمام الرئيس برعاية معرض "تراثنا" يأتي أيضًا من منطلق الاهتمام بالصناعات الوطنية الحرفية واليدوية، والتراثية التي تعبر عن ثقافة وفنون الحضارة المصرية العريقة، وتشجيع العاملين في هذه الصناعات الهامة خاصة بعد معاناتهم من أزمة كورونا، وقلة المبيعات وكساد الأسواق المحلية والعالمية نتيجة لتلك الأزمة.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات ينظم الدورة الثانية من المعرض في ضوء نجاح الدورة السابقة التي شارك فيها 500 مشروع، و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات التراثية من جميع أنحاء الجمهورية؛ ليكون أكبر معرض للصناعات الحرفية في مصر، حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، وزاره عشرات الآلاف يوميًا، وحقق مبيعات مباشرة تخطت 27 مليون بخلاف التعاقدات التجارية التي تمت مع المشاركين في المعرض بعد انتهائه.

وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات حريص على تكرار نجاحه في الدورة الحالية للمعرض والعمل على ضم نماذج مشرفة من كل المشروعات العاملة في مجال الحرف التراثية سواء الممولة من الجهاز، أو من أي جهات أخرى لتعرض أفضل منتجاتها بأسعار تنافسية ليكون معرض تراثنا دائما واجهة مشرفة للصناعات الفنية واليدوية المصرية؛ وليقدم صورة مشرقة عن قطاع الحرف التراثية في مصر لكل أنحاء العالم.