الهجرة الدولية: وصول طائرة شحن تحمل أدوية مضادة للملاريا إلى اليمن

وصلت طائرة شحن مستأجرة من قبل المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، إلى مطار صنعاء الدولي وعلى متنها 8.9 طن من الأدوية المضادة للملاريا؛ لتوزيعها على ما يقارب 2000 مركز صحي في مختلف أنحاء اليمن.



وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن 6 سنوات من الصراع أدت إلى خسائر فادحة في نظام الصحة العام في اليمن، حيث أن 50 في المئة فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها.



وأضاف البيان: "كما يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى المزيد من الضغط على النظام الصحي المتداعي، ويتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية ونقصٍ شديدٍ في الإمدادات".



وبحسب البيان، سيتم استخدام الأدوية، لمساعدة أكثر من 100 ألف شخص على الوقاية من أشد مخاطر الملاريا، مشيرًا إلى أن ما يقارب من ثلثي سكان اليمن، البالغ عددهم 28 مليون نسمة، يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا، مما قد يعرضهم لخطر الإصابة بالمرض.



وتشكل الملاريا مشكلة صحية كبيرة وتؤثر على أفقر السكان في ريف اليمن، البلد الذي يعاني من صراع مسلح منذ أكثر من خمس سنوات.